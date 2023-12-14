14 Декабря 2023
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"Карабах" выходит на важнейшую игру сезона

Азербайджанский футбол
Новости
14 Декабря 2023 11:00
"Карабах" выходит на важнейшую игру сезона

Сегодня завершится групповой этап Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана "Карабах" проведет в Баку свой последний матч группового турнира.

Представитель Агдама встретится со шведским клубом «Хеккен» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Если команда Гурбана Гурбанова победит аутсайдера группы, то продолжит путь в плей-офф Лиги Европы. Если "Карабах" сыграет вничью, то для продолжения выступления в Лиге Еыропы будет важен результат матча между "Байером" (Германия) и "Мольде" (Норвегия). Если чемпиону Азербайджана не удастся занять в итоге вторую строчку, он сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Отметим, что в первом матче на выезде "Карабах" победил "Хеккен" со счетом 1:0.

Лига Европы
Групповой этап, VI тур
14 декабря
21:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Хеккен» (Швеция)
Судья: Юджин Джая (Албания).
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1

Байер

5

5

0

0

14-2

15

2

Карабах

5

2

1

2

5-8

7

3

Мольде

5

2

1

2

11-7

7

4

Хеккен

5

0

0

5

2-15

0

İdman.biz

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