"Карабах" выходит на важнейшую игру сезона

Сегодня завершится групповой этап Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана "Карабах" проведет в Баку свой последний матч группового турнира.

Представитель Агдама встретится со шведским клубом «Хеккен» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Если команда Гурбана Гурбанова победит аутсайдера группы, то продолжит путь в плей-офф Лиги Европы. Если "Карабах" сыграет вничью, то для продолжения выступления в Лиге Еыропы будет важен результат матча между "Байером" (Германия) и "Мольде" (Норвегия). Если чемпиону Азербайджана не удастся занять в итоге вторую строчку, он сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Отметим, что в первом матче на выезде "Карабах" победил "Хеккен" со счетом 1:0.

Лига Европы

Групповой этап, VI тур

14 декабря

21:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Хеккен» (Швеция)

Судья: Юджин Джая (Албания).

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова

1 Байер 5 5 0 0 14-2 15 2 Карабах 5 2 1 2 5-8 7 3 Мольде 5 2 1 2 11-7 7 4 Хеккен 5 0 0 5 2-15 0

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