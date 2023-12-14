"Карабах" выходит на важнейшую игру сезона

Сегодня завершится групповой этап Лиги Европы.
Как сообщает İdman.biz, чемпион Азербайджана "Карабах" проведет в Баку свой последний матч группового турнира.
Представитель Агдама встретится со шведским клубом «Хеккен» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Если команда Гурбана Гурбанова победит аутсайдера группы, то продолжит путь в плей-офф Лиги Европы. Если "Карабах" сыграет вничью, то для продолжения выступления в Лиге Еыропы будет важен результат матча между "Байером" (Германия) и "Мольде" (Норвегия). Если чемпиону Азербайджана не удастся занять в итоге вторую строчку, он сыграет в плей-офф Лиги конференций.
Отметим, что в первом матче на выезде "Карабах" победил "Хеккен" со счетом 1:0.
Лига Европы
Групповой этап, VI тур
14 декабря
21:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Хеккен» (Швеция)
Судья: Юджин Джая (Албания).
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
|
1
|
Байер
|
5
|
5
|
0
|
0
|
14-2
|
15
|
2
|
Карабах
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-8
|
7
|
3
|
Мольде
|
5
|
2
|
1
|
2
|
11-7
|
7
|
4
|
Хеккен
|
5
|
0
|
0
|
5
|
2-15
|
0
İdman.biz