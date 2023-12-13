Главный тренер "Хеккена": "Я вижу, что азербайджанский футбол развивается"

«Это наша последняя игра в турнире в этом сезоне. Нашей целью было успешно выступить во всех матчах и выйти в следующий раунд. Мы провели лучший сезон в истории клуба. Впервые вышли в групповой этап еврокубка и смогли продать некоторых наших игроков по хорошей цене».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер шведской команды "Хеккен" Пер-Матиас Хогмо на пресс-конференции, состоявшейся перед матчем группового этапа Лиги Европы с "Карабахом".

- У команды-соперника очень хорошие игроки. Хоть мы и хорошо сыграли в игре в Швеции, но не выиграли. На завтрашнюю игру мы выйдем с высокой мотивацией. В стане команды все хорошо.

- Чемпионат Швеции завершился месяц назад. Будет ли этот фактор создавать проблемы для "Хеккена"?

- В целом мы сыграли 20 матчей в еврокубках. Уже накопили некоторый опыт. В некоторых моментах можем испытывать проблемы в игровом плане. Но я думаю, что этот фактор не повлияет на нашу игру завтра.

- Как повлияет на игру дождливая и холодная погода в Баку?

- В Баку чувствуется шведская погода. Мы привыкли играть в такую ​​погоду. Я прилетаю в Баку в третий раз. Каждый раз, прибывая в вашу страну, вижу развитие азербайджанского футбола.

- Команды «Мольде» и «Карабах» имеют шансы выйти из группы. Какая команда, на ваш взгляд, более достойна выхода из группы?

- Обе команды похожи. И «Мольде», и «Карабах» имеют большой опыт выступлений в еврокубках. Я верю, что какая бы команда ни прошла в следующий этап, она добьется успеха.

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Хеккеном" пройдет 14 декабря на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz