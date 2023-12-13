Кевин Медина: "Отменил отпуск в Колумбии, сегодня лечу в Португалию"

"Все в порядке. Я чувствую себя хорошо."

Об этом İdman.biz сообщил Кевин Медина, футболист "Карабаха", перенесший разрыв правого бедренного сухожилия и прооперированный в Финляндии.

30-летний колумбийский защитник рассказал, что его операция прошла успешно: «Сразу после операции врач заставил меня ходить. Конечно, мне удалось сделать это с костылем. Моё лечение продолжается. Врачи сказали, что я смогу вернуться на поле через 3-4 месяца».

Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы как можно скорее присоединиться к "Карабаху": "По этой причине я даже отменил отпуск в Колумбии и отложил поездку. Сегодня улечу в Португалию. Там продолжу процесс реабилитации в одной из известных клиник. Буду работать над собой даже в ближайшие праздничные дни. Постараюсь, насколько это возможно, вернуться в прежнюю форму».

Отметим, что Медина получил травму во втором тайме игры против норвежского "Мольде" в пятом туре группового этапа Лиги Европы.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz