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Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"

Азербайджанский футбол
Интервью
13 Декабря 2023 15:42
Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"

"Чувствую себя лучше сейчас. До сих пор помню, как это произошло. Сначала был в шоке. Но потом сказал себе, что не могу повернуть время вспять, это невозможно».

Об этом İdman.biz заявил футболист «Сумгаита» Кристиан Велиновски.

Северомакедонский полузащитник, сломавший ногу во втором квалификационном раунде Кубка Азербайджана, рассказал, что начал мыслить позитивно и психологически восстанавливаться: "Конечно, я не сдамся, в первую очередь сделаю все возможное в процессе реабилитации, а потом - на тренировке. Я рожден для футбола и моя любовь к этому виду спорта осталась до сих пор. Я сам трудолюбивый человек и буду работать на 200 процентов, а не на 100, чтобы иметь возможность играть, как раньше. Уверен, что смогу это сделать».

По словам игрока "Сумгаита", хотя травмировавший его Рахид Агазаде и пришел в больницу, никто из "Лерика", честь которого Рахид защищает, не интересовался состоянием Кристиана: "Агазаде навещал меня дважды. Но больше о моем состоянии никто из его клуба не спрашивал. Это неприятное событие было небольшим препятствием на пути к тому, чтобы стать лучшим. Я преодолею это».

Отметим, что на 22-й минуте матча "Сумгаит" - "Лерик"» во втором квалификационном раунде Кубка Азербайджана игрок соперника Рахид Агазаде сломал ногу Велиновски, неудачно выполнив подкат. Полузащитник, прооперированный 30 ноября, выбыл из строя на 4 месяца.

Эмин Ага

İdman.biz

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