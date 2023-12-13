«Завтра нас ждет очень важная игра. Мы полностью готовы к этому матчу и проанализировали соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Марко Янкович.

Свое мнение черногорский полузащитник высказал на пресс-конференции, посвященной завтрашней встрече в Лиге Европы с «Хеккеном». Он заявил, что хотя шведы и находятся на последнем месте в турнирной таблице без единого очка, они являются серьезным соперником: "Мы сделаем все возможное, чтобы завершить игру и группу с хорошим результатом".

- Завтра в Баку ожидается холодная «скандинавская погода», как и во встрече с «Мольде» в Норвегии. В какой степени это повлияет на игроков «Карабаха»? Или это можно считать преимуществом для «Хеккена»?

- Погода не доставит нам никаких проблем. Я не верю, что дождь может быть проблемой для кого-либо. Мы все привыкли к дождю. Напротив, завтра у нас в руках прекрасная возможность. Мы хотим использовать ее. Все даже хотят играть сегодня, а не завтра. Команда готова к игре и хочет показать это на поле.

- Некоторые потенциальные соперники по плей-офф Лиги Европы практически известны. С какой командой вы хотели бы встретиться, а с какой - нет?

- Во-первых, мы должны завтра победить и выйти в плей-офф (Лиги Европы). После этого сможем обсудить следующего соперника. Мы должны одержать главную победу и сделать шаг вперед. Команда хорошо подготовлена, мотивирована, мы достаточно сильны, чтобы сыграть против любого соперника.

Отметим, что встреча начнется завтра в 21:45.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz