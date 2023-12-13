13 Декабря 2023
RU

"Мы должны завтра победить и выйти в плей-офф Лиги Европы"

Азербайджанский футбол
Интервью
13 Декабря 2023 14:22
"Мы должны завтра победить и выйти в плей-офф Лиги Европы"

«Завтра нас ждет очень важная игра. Мы полностью готовы к этому матчу и проанализировали соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок "Карабаха" Марко Янкович.

Свое мнение черногорский полузащитник высказал на пресс-конференции, посвященной завтрашней встрече в Лиге Европы с «Хеккеном». Он заявил, что хотя шведы и находятся на последнем месте в турнирной таблице без единого очка, они являются серьезным соперником: "Мы сделаем все возможное, чтобы завершить игру и группу с хорошим результатом".

- Завтра в Баку ожидается холодная «скандинавская погода», как и во встрече с «Мольде» в Норвегии. В какой степени это повлияет на игроков «Карабаха»? Или это можно считать преимуществом для «Хеккена»?

- Погода не доставит нам никаких проблем. Я не верю, что дождь может быть проблемой для кого-либо. Мы все привыкли к дождю. Напротив, завтра у нас в руках прекрасная возможность. Мы хотим использовать ее. Все даже хотят играть сегодня, а не завтра. Команда готова к игре и хочет показать это на поле.

- Некоторые потенциальные соперники по плей-офф Лиги Европы практически известны. С какой командой вы хотели бы встретиться, а с какой - нет?

- Во-первых, мы должны завтра победить и выйти в плей-офф (Лиги Европы). После этого сможем обсудить следующего соперника. Мы должны одержать главную победу и сделать шаг вперед. Команда хорошо подготовлена, мотивирована, мы достаточно сильны, чтобы сыграть против любого соперника.

Отметим, что встреча начнется завтра в 21:45.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"
15:42
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгаита", сломавший ногу: "Никто из клуба не спрашивал о моем состоянии"

"Чувствую себя лучше сейчас"
8 технических поражений из-за одного игрока
15:24
Азербайджанский футбол

8 технических поражений из-за одного игрока

Участвующий в Лиге АФФА U-13 клуб "Баку Спортинг" и его тренер были наказаны
АФФА исключила два клуба из соревнований
15:21
Азербайджанский футбол

АФФА исключила два клуба из соревнований

По этому поводу принял решение Дисциплинарный комитет АФФА
Несколько футболистов "Сумгаита" не смогут сыграть с "Кяпазом"
13:43
Азербайджанский футбол

Несколько футболистов "Сумгаита" не смогут сыграть с "Кяпазом"

Матч между "Кяпазом" и "Сумгаитом" начнется 14 декабря в 15:30
"Это очень важный матч"
13:37
Азербайджанский футбол

"Это очень важный матч"

"Мы хорошо подготовились"
АФФА предупредила "Сабах" и "Нефтчи"
13:33
Азербайджанский футбол

АФФА предупредила "Сабах" и "Нефтчи"

Состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА

Самое читаемое

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО
10 Декабря 20:00
Азербайджанский футбол

"Сабах" одержал разгромную победу, "Нефтчи" поднялся на 3-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 16-й тур Премьер-лиги Азербайджана
21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО
12 Декабря 20:22
Мировой футбол

21-летний футболист умер на поле из-за удара молнии - ВИДЕО

Кроме него ещё шесть других футболистов получили сильные ожоги тела, с которыми были госпитализированы в больницу
Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"
12 Декабря 10:24
Гандбол

Рафига Шабанова: "Гейдар Алиев был нам как отец"

"С ним было легко общаться"
"Жирона" обыграла "Барселону" и вышла на первое место в Ла Лиге - ВИДЕО
11 Декабря 07:44
Мировой футбол

"Жирона" обыграла "Барселону" и вышла на первое место в Ла Лиге - ВИДЕО

После результата данного матча "Барселона" набрала 34 очка и занимает четвёртое место в чемпионате