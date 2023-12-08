Тур начнется с игры чемпиона

Сегодня стартует XVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в стартовом матче "Сумгайыт" примет "Карабах".

Не проиграв в последних 6 матчах, хозяева хотят продолжить успешную серию во встрече с чемпионом.

Команда Гурбана Гурбанова желает продолжить победную серию из 4 игр и увеличить разницу в очках со своими соперниками в чемпионской гонке.

Отметим, что в остальных матчах тура, которые состоятся завтра, "Габала" примет "Кяпаз", "Зира" - "Араз-Нахчыван", а 10 декабря "Сабах" сыграет с "Сабаилом", а "Нефтчи" примет "Туран-Товуз".

Азербайджанская Премьер-лига

XVI тур

8 декабря

15:00. «Сумгаит» – «Карабах»

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