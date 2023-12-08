Тур начнется с игры чемпиона

Сегодня стартует XVI тур Премьер-лиги Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что в стартовом матче "Сумгайыт" примет "Карабах".
Не проиграв в последних 6 матчах, хозяева хотят продолжить успешную серию во встрече с чемпионом.
Команда Гурбана Гурбанова желает продолжить победную серию из 4 игр и увеличить разницу в очках со своими соперниками в чемпионской гонке.
Отметим, что в остальных матчах тура, которые состоятся завтра, "Габала" примет "Кяпаз", "Зира" - "Араз-Нахчыван", а 10 декабря "Сабах" сыграет с "Сабаилом", а "Нефтчи" примет "Туран-Товуз".
Азербайджанская Премьер-лига
XVI тур
8 декабря
15:00. «Сумгаит» – «Карабах»
Капитал Банк Арена
|
N
|
Klublar
|
O
|
Q
|
H
|
M
|
T-F
|
X
|
1
|
Карабах
|
15
|
10
|
2
|
3
|
36-13
|
32
|
2
|
Зира
|
15
|
8
|
4
|
3
|
13-8
|
28
|
3
|
Сабаил
|
15
|
6
|
5
|
4
|
23-22
|
23
|
4
|
Сумгайыт
|
15
|
6
|
5
|
4
|
15-15
|
23
|
5
|
Араз-Нахчыван
|
15
|
6
|
4
|
5
|
17-16
|
22
|
6
|
Нефтчи
|
15
|
6
|
4
|
5
|
16-13
|
22
|
7
|
Сабах
|
15
|
5
|
4
|
6
|
21-19
|
19
|
8
|
Туран-Товуз
|
15
|
4
|
4
|
7
|
22-23
|
16
|
9
|
Габала
|
15
|
3
|
2
|
10
|
11-26
|
11
|
10
|
Кяпаз
|
15
|
2
|
4
|
9
|
7-26
|
10
Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 10 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 6, Отто Джон ("Туран-Товуз") - 5, Педро Нуну ("Сабаил") - 5, Орхан Алиев ( «Араз-Нахчыван») – 5.
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