8 Декабря 2023
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Тур начнется с игры чемпиона

Азербайджанский футбол
Новости
8 Декабря 2023 09:57
Тур начнется с игры чемпиона

Сегодня стартует XVI тур Премьер-лиги Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в стартовом матче "Сумгайыт" примет "Карабах".

Не проиграв в последних 6 матчах, хозяева хотят продолжить успешную серию во встрече с чемпионом.

Команда Гурбана Гурбанова желает продолжить победную серию из 4 игр и увеличить разницу в очках со своими соперниками в чемпионской гонке.

Отметим, что в остальных матчах тура, которые состоятся завтра, "Габала" примет "Кяпаз", "Зира" - "Араз-Нахчыван", а 10 декабря "Сабах" сыграет с "Сабаилом", а "Нефтчи" примет "Туран-Товуз".

Азербайджанская Премьер-лига
XVI тур
8 декабря
15:00. «Сумгаит» – «Карабах»
Капитал Банк Арена

N

Klublar

O

Q

H

M

T-F

X

1

Карабах

15

10

2

3

36-13

32

2

Зира

15

8

4

3

13-8

28

3

Сабаил

15

6

5

4

23-22

23

4

Сумгайыт

15

6

5

4

15-15

23

5

Араз-Нахчыван

15

6

4

5

17-16

22

6

Нефтчи

15

6

4

5

16-13

22

7

Сабах

15

5

4

6

21-19

19

8

Туран-Товуз

15

4

4

7

22-23

16

9

Габала

15

3

2

10

11-26

11

10

Кяпаз

15

2

4

9

7-26

10

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 10 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 6, Отто Джон ("Туран-Товуз") - 5, Педро Нуну ("Сабаил") - 5, Орхан Алиев ( «Араз-Нахчыван») – 5.

İdman.biz

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