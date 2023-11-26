29 Ноября 2023
RU

Свадьба Назима Бабаева и гимнастки - ВИДЕО - ФОТО

Атлетика
Новости
26 Ноября 2023 20:18
Свадьба Назима Бабаева и гимнастки - ВИДЕО - ФОТО

В эти минуты проходит свадьба азербайджанского атлета Назима Бабаева.

Как сообщает İdman.biz, 26-летний чемпион Европы сочетается браком с Нармин Джахангировой, художественной гимнасткой, в настоящее время работаюшей тренером. В свадьбе принимают участие члены семьи, друзья, подруги и родственники молодоженов.

Следует отметить, что Бабаев является лидером сборной Азербайджана по тройному прыжку. Помимо того, что он стал чемпионом Европы, он также выиграл золотые медали Игр исламской солидарности и Универсиады.

Н.Джахангирова находится в нашей сборной до 2020 года по групповым упражнениям. Она занимала призовые места на международных турнирах в Болгарии, Италии и Польше.

İdman.biz

Новости по теме

"Королева спорта" получила новый импульс развития в Азербайджане
27 Ноября 16:20
Атлетика

"Королева спорта" получила новый импульс развития в Азербайджане

Прошедшая неделя прошла под знаком легкой атлетики
Призер Олимпиады, вернувшийся в Баку 40 лет спустя: "Здесь я не смог спать" - ИНТЕРВЬЮ
26 Ноября 12:08
Атлетика

Призер Олимпиады, вернувшийся в Баку 40 лет спустя: "Здесь я не смог спать" - ИНТЕРВЬЮ

"Даже не мог себе представить, что произойдет так много изменений"
Открыта легкоатлетическая тренировочная база - ФОТО
25 Ноября 18:05
Атлетика

Открыта легкоатлетическая тренировочная база - ФОТО

Мероприятия, связанные со 100-летием азербайджанской легкой атлетики, продолжаются
В НОК состоялась встреча с Добромиром Карамариновым - ФОТО
24 Ноября 23:25
Атлетика

В НОК состоялась встреча с Добромиром Карамариновым - ФОТО

Вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде рассказал о международных спортивных связях НОК и отметил, что эти связи всегда находятся на высоком уровне
Добромир Карамаринов: 2Азербайджанскую легкую атлетику ждет блестящее будущее"
24 Ноября 19:01
Атлетика

Добромир Карамаринов: 2Азербайджанскую легкую атлетику ждет блестящее будущее"

"Люди в Азербайджане преданы спорту, мы будем много говорить о легкой атлетике"
Награждены победители ультрамарафона - ФОТО
24 Ноября 18:27
Атлетика

Награждены победители ультрамарафона - ФОТО

В Азербайджане впервые прошла церемония награждения победителей ультрамарафона на дистанции 100 км

Самое читаемое

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
27 Ноября 17:31
Азербайджанский футбол

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана"
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»
12:24
Волейбол

Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76"
Паралимпийцев позвал Манчестер
11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"
14:51
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"

"Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать"