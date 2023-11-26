Свадьба Назима Бабаева и гимнастки - ВИДЕО - ФОТО

В эти минуты проходит свадьба азербайджанского атлета Назима Бабаева.

Как сообщает İdman.biz, 26-летний чемпион Европы сочетается браком с Нармин Джахангировой, художественной гимнасткой, в настоящее время работаюшей тренером. В свадьбе принимают участие члены семьи, друзья, подруги и родственники молодоженов.

Следует отметить, что Бабаев является лидером сборной Азербайджана по тройному прыжку. Помимо того, что он стал чемпионом Европы, он также выиграл золотые медали Игр исламской солидарности и Универсиады.

Н.Джахангирова находится в нашей сборной до 2020 года по групповым упражнениям. Она занимала призовые места на международных турнирах в Болгарии, Италии и Польше.

İdman.biz