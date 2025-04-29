На "Бакинском марафоне 2025" будет установлен рекорд

Регистрация на «Бакинский марафон 2025», который пройдет 4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева, завершена. Как сообщает İdman.biz, в этом году количество зарегистрированных участников достигло рекордной отметки — 27 тысяч человек.

На забеге под девизом «Победи ветер» будут представлены как граждане Азербайджана, так и гости из других стран. В марафоне также примут участие люди с ограниченными физическими возможностями и дети с синдромом Дауна. Старт и финиш мероприятия запланированы на Площади Государственного флага, а маршрут длиной 21 км пройдет по Приморскому бульвару и центральным улицам Баку.

Участники поборются за призовые места в мужской и женской категориях, а первые 2000 финишировавших получат медали. Всем марафонцам и волонтёрам вручат сертификаты.

Кроме того, для жителей и гостей города вдоль маршрута будут организованы развлекательные зоны с концертами, спортивными мероприятиями и конкурсами.

İdman.biz