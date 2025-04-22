Стал известен "Спортсмен года" по версии Laureus World Sports Awards – 2025

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по прыжкам с шестом Арман Дюплантис стал обладателем престижной награды Laureus World Sports Awards – 2025 в номинации «Спортсмен года». Торжественная церемония вручения премии проходит 21 апреля в Мадриде (Испания), сообщает İdman.biz.

За это звание Дюплантис соперничал с рядом выдающихся спортсменов:

– Карлосом Алькарасом (теннис, Испания) — четырёхкратным победителем турниров «Большого шлема»;

– Максом Ферстаппеном (Формула-1, Нидерланды) — четырёхкратным чемпионом мира;

– Леоном Маршаном (плавание, Франция) — четырёхкратным олимпийским чемпионом Игр-2024;

– Тадеем Погачаром (велоспорт, Словения) — трёхкратным победителем «Тур де Франс».

Победители премии определяются в два этапа: сначала шорт-листы формируются на основе голосования более тысячи представителей спортивных СМИ из 70 стран, а затем финальный выбор делает Всемирная спортивная академия Laureus.

İdman.biz