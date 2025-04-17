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Трехкратная олимпийская чемпионка после неудачи на Играх-2024 выиграла забег для мам в школе - ВИДЕО

Атлетика
Новости
17 Апреля 2025 20:58
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Трехкратная олимпийская чемпионка после неудачи на Играх-2024 выиграла забег для мам в школе - ВИДЕО

Трехкратная олимпийская чемпионка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс приняла участие в традиционном забеге для родителей в школе своего сына — и без сюрпризов для всех соперниц уверенно финишировала первой, сообщает İdman.biz со ссылкой RMC Sports.

Перед стартом 38-летняя спортсменка с юмором отметила: «Меня пока не дисквалифицировали, так что я снова на старте».

Фрейзер-Прайс — двукратная олимпийская чемпионка в беге на 100 метров и победительница Игр в эстафете. Несмотря на снятие с соревнований на Олимпиаде в Париже-2024, легкоатлетка на днях объявила о намерении продолжить карьеру. Судя по школьному забегу, её скорость по-прежнему внушает уважение.

Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с полуфинального забега на 100 метров на Олимпиаде в Париже-2024 из-за травмы, полученной во время разминки. По словам главы ямайской делегации Яна Келли, спортсменка получила травму во время финальной разминки перед стартом, что и стало причиной её отказа от участия в забеге.

Ранее в день соревнований Фрейзер-Прайс столкнулась с проблемами при входе на стадион: охрана не пустила ее в разминочную зону, поскольку она прибыла не на командном автобусе, как того требовали новые правила, а самостоятельно. Это вызвало задержку и, возможно, повлияло на её подготовку.

İdman.biz

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