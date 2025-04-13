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Победитель ультрамарафона: "Мир должен увидеть Ханкенди"

Атлетика
Новости
13 Апреля 2025 18:10
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Победитель ультрамарафона: "Мир должен увидеть Ханкенди"

«Я очень доволен своей победой».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил победитель ультрамарафона Габала — Ханкенди, турецкий спортсмен Узеир Сойлемез в интервью журналистам.

Он поделился впечатлениями от марафона: «Первые три этапа выиграл я, а последний — мой брат Омер. В заключительный день дистанция была короткой. Так как чемпионство было уже обеспечено, я просто наслаждался забегом. Хотел разделить радость с другом — мы пришли к финишу вместе, заняв первые два места. В общем зачете я стал первым».

Сойлемез высоко оценил организацию соревнования:
«Надеюсь, в следующих сезонах здесь будут проводиться еще более масштабные старты. Мир должен увидеть эту красоту. Честно говоря, я не ожидал, что марафон пройдет на таком высоком уровне. Здесь невероятно красиво. Как хорошо, что вы вернули свои земли. Я видел могилы шехидов и растрогался до глубины души. Пусть покоятся с миром. Хочу вернуться сюда в следующем сезоне. Народ Азербайджана принял нас очень тепло. Надеюсь, в будущем в марафоне примет участие ещё больше спортсменов. И пусть Азербайджан добьется еще больших успехов».

Отметим, что ультрамарафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Бакинской городской трассой и Федерацией легкой атлетики Азербайджана, стартовал 10 апреля из города Габала — «Спортивной столицы». Общая протяженность дистанции составила 192 км. В марафоне приняли участие 81 спортсмен из Турции, Украины, России, Молдовы, Грузии и Азербайджана.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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