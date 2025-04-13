Президент Федерации легкой атлетики: "Счастливы видеть, как наши спортсмены бегут по улицам Ханкенди"

Президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов высоко оценил значение ультрамарафона Габала–Ханкенди, завершившегося в центре Карабаха, сообщает İdman.biz.

«Мы очень рады, что этот ультрамарафон успешно продолжается. По инициативе господина министра Фарида Гаибова мероприятие проводится уже во второй раз. Основная цель — привить азербайджанской молодежи здоровый образ жизни», — заявил Гурбанов в беседе с журналистами.

Он подчеркнул символичность места проведения соревнования.

«Выбор Ханкенди имеет особое значение. Как сказал господин президент — Карабах — это Азербайджан! Видеть, как наши спортсмены бегут сегодня по улицам Ханкенди — один из самых счастливых моментов в моей жизни. Благодаря лидерству президента, героизму народа и мужеству армии мы проводим здесь соревнования», - отметил Гурбанов.

Напомним, ультрамарафон стартовал 10 апреля в Габале — «спортивной столице» страны. В забеге на 192 километра приняли участие 81 спортсмен, в том числе представители Турции, Украины, России, Молдовы и Грузии. Мероприятие организовано Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Айтадж Сахяд

İdman.biz