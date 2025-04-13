13 Апреля 2025
RU

Фарид Гаибов: "Радует большое число иностранных спортсменов на соревнованиях"

Атлетика
Новости
13 Апреля 2025 17:37
11
Фарид Гаибов: "Радует большое число иностранных спортсменов на соревнованиях"

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов остался доволен итогами ультрамарафона Габала–Ханкенди, завершившегося в воскресенье, сообщает İdman.biz.

«Если в прошлом году ультрамарафон стартовал в Ханкенди, то в этом году он завершился именно там», — отметил он в беседе с журналистами, подчеркнув символичность маршрута.

По словам министра, восстановительные работы в Карабахе активно продолжаются, и на освобождённых территориях уже не в первый раз проходят спортивные соревнования.

«Приятно видеть рост количества участников и финишировавших. Особенно радует увеличение числа женщин-участниц по сравнению с прошлым годом. Также важно отметить большое число иностранных спортсменов — это говорит о правильности выбранного нами пути», — добавил Гаибов, выразив благодарность Федерации легкой атлетики Азербайджана и Baku City Circuit за организацию.

Напомним, ультрамарафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией лёгкой атлетики, стартовал 10 апреля в Габале — «столице спорта». В забеге на 192 км приняли участие 81 спортсмен, включая представителей Турции, Украины, России, Молдовы и Грузии.

Айтадж Сахяд
İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Победитель ультрамарафона: "Мир должен увидеть Ханкенди"
18:10
Атлетика

Победитель ультрамарафона: "Мир должен увидеть Ханкенди"

Турецкий спортсмен планирует вернуться Ханкенди

Президент Федерации легкой атлетики: "Счастливы видеть, как наши спортсмены бегут по улицам Ханкенди"
17:56
Атлетика

Президент Федерации легкой атлетики: "Счастливы видеть, как наши спортсмены бегут по улицам Ханкенди"

Глава Федерации легкой атлетики Азербайджана поделился своими впечатлениями от ультрамарафона Габала-Ханкенди
Завершился ультрамарафон Габала–Ханкенди - ВИДЕО
14:31
Атлетика

Завершился ультрамарафон Габала–Ханкенди - ВИДЕО

Победитель общего зачета получил внушительный приз
67-летний участник ультрамарафона: "Надеюсь показать хороший результат"
11:37
Атлетика

67-летний участник ультрамарафона: "Надеюсь показать хороший результат"

Один из самых возрастных участников ультрамарафона недавно перенес операцию

Стартовал заключительный этап ультрамарафона Габала – Ханкенди
11:02
Атлетика

Стартовал заключительный этап ультрамарафона Габала – Ханкенди

В последнем отрезке соревнования участники начали забег в Агдаме
Определились победители третьего этапа ультрамарафона Габала-Ханкенди - ФОТО
12 Апреля 15:05
Атлетика

Определились победители третьего этапа ультрамарафона Габала-Ханкенди - ФОТО

Участники преодолели расстояние в 44 километра от Барды до Агдама

Самое читаемое

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона
11 Апреля 11:39
Мировой футбол

Винисиус играет на уровне чемпионата Саудовской Аравии. Самая жёсткая деградация сезона

Редкие голы не меняют ситуацию
Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ
10 Апреля 19:28
Борьба

Михаил Мамиашвили: "У Азербайджана большое будущее, а Хетаг Газюмов профессионал своего дела" - ЭКСКЛЮЗИВ

Глава ФСБР рассказал об инциденте во время церемонии награждения на ЧЕ в Братиславе