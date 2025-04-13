Фарид Гаибов: "Радует большое число иностранных спортсменов на соревнованиях"

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов остался доволен итогами ультрамарафона Габала–Ханкенди, завершившегося в воскресенье, сообщает İdman.biz.

«Если в прошлом году ультрамарафон стартовал в Ханкенди, то в этом году он завершился именно там», — отметил он в беседе с журналистами, подчеркнув символичность маршрута.

По словам министра, восстановительные работы в Карабахе активно продолжаются, и на освобождённых территориях уже не в первый раз проходят спортивные соревнования.

«Приятно видеть рост количества участников и финишировавших. Особенно радует увеличение числа женщин-участниц по сравнению с прошлым годом. Также важно отметить большое число иностранных спортсменов — это говорит о правильности выбранного нами пути», — добавил Гаибов, выразив благодарность Федерации легкой атлетики Азербайджана и Baku City Circuit за организацию.

Напомним, ультрамарафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией лёгкой атлетики, стартовал 10 апреля в Габале — «столице спорта». В забеге на 192 км приняли участие 81 спортсмен, включая представителей Турции, Украины, России, Молдовы и Грузии.

Айтадж Сахяд

İdman.biz