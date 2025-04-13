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67-летний участник ультрамарафона: "Надеюсь показать хороший результат"

Атлетика
Новости
13 Апреля 2025 11:37
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67-летний участник ультрамарафона: "Надеюсь показать хороший результат"

«Надеюсь, что смогу добиться хорошего результата».

Об этом заявил Таптыг Дадашов в интервью İdman.biz, участвуя в ультрамарафоне по маршруту Габала — Ханкенди.

Оценивая свое выступление, спортсмен отметил, что верит в успех в заключительный день забега:
«Мне 67 лет. Занимаюсь спортом с 16 лет. За это время я участвовал в бесчисленном количестве марафонов. В прошлом году тоже бежал, но смог дойти только до Кюрдамира. Тогда я недавно перенёс операцию, и состояние здоровья не позволило завершить дистанцию. В этом марафоне я преодолел три этапа, и сейчас чувствую себя хорошо, без травм и проблем со здоровьем».

Таптыг Дадашов также подчеркнул важность регулярного проведения таких соревнований в Азербайджане:
«Ультрамарафон — один из самых сложных видов марафона и требует серьёзных финансовых затрат на организацию. Слава Богу, что у нас проводят такие забеги. Благодарю всех, кто приложил усилия к его организации».

Отметим, что марафон, стартовавший в Габале, завершится сегодня.

Участникам предстоит пройти заключительный этап длиной 28 километров и финишировать в Ханкенди. Общая дистанция ультрамарафона составляет 192 километра.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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