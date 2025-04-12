Определились победители третьего этапа ультрамарафона Габала-Ханкенди - ФОТО

Продолжается ультрамарафон Габала-Ханкенди.
Как сообщает İdman.biz, сегодня состоялся третий этап.
Участники преодолели расстояние в 44 километра от Барды до Агдама.
Победители третьего этапа:
Мужчины
Узеир Сойлемез
Омер Алканоглу
Георгий Ломинадзе
Женщины
Елена Шевченко
Хасебе Демир
Лейла Абидинова
На первом этапе спортсмены преодолели 55 километров от Габалы до Агдаша, на втором - 65 километров от Агдаша до Барды.
В последний день соревнования участники ультрамарафона будут соревноваться на этапе Агдам - Ханкенди (28 километров). Победители каждого этапа будут награждены отдельно. Победители общего зачета ультрамарафона получат главный приз.
Отметим, что марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.
İdman.biz