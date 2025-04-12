Определились победители третьего этапа ультрамарафона Габала-Ханкенди - ФОТО

Продолжается ультрамарафон Габала-Ханкенди.

Как сообщает İdman.biz, сегодня состоялся третий этап.

Участники преодолели расстояние в 44 километра от Барды до Агдама.

Победители третьего этапа:

Мужчины

Узеир Сойлемез

Омер Алканоглу

Георгий Ломинадзе

Женщины

Елена Шевченко

Хасебе Демир

Лейла Абидинова

На первом этапе спортсмены преодолели 55 километров от Габалы до Агдаша, на втором - 65 километров от Агдаша до Барды.

В последний день соревнования участники ультрамарафона будут соревноваться на этапе Агдам - Ханкенди (28 километров). Победители каждого этапа будут награждены отдельно. Победители общего зачета ультрамарафона получат главный приз.

Отметим, что марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.

İdman.biz