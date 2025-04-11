Состоялся второй этап ультрамарафона Габала-Ханкенди - ВИДЕО

Состоялся второй этап ультрамарафона Габала-Ханкенди.
Как сообщает İdman.biz, участники преодолели расстояние в 65 километров от Агдаша до Барды.
Призеры второго этапа:
Мужчины
1. Узеир Сойлемез (Турция) – 4:35.03
2. Омер Алканоглу (Турция) - 4:39.15
3. Мурат Кая (Турция) – 4:49,05
Женщины
1. Елена Шевченко (Украина) – 5:05.19
2. Хасибе Демир (Турция) – 5:20,34
3. Мария Колпакова (Россия) - 5:57.28
На первом этапе спортсмены преодолели дистанцию в 55 километров от Габалы до Агдаша.
Участники ультрамарафона в течение следующих двух дней будут соревноваться на этапах Барда – Агдам (44 километра) и Агдам – Ханкенди (28 километров). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета ультрамарафона получат главный приз.
Отметим, что марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.
İdman.biz