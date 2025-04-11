Состоялся второй этап ультрамарафона Габала-Ханкенди - ВИДЕО

Состоялся второй этап ультрамарафона Габала-Ханкенди.

Как сообщает İdman.biz, участники преодолели расстояние в 65 километров от Агдаша до Барды.

Призеры второго этапа:

Мужчины

1. Узеир Сойлемез (Турция) – 4:35.03

2. Омер Алканоглу (Турция) - 4:39.15

3. Мурат Кая (Турция) – 4:49,05

Женщины

1. Елена Шевченко (Украина) – 5:05.19

2. Хасибе Демир (Турция) – 5:20,34

3. Мария Колпакова (Россия) - 5:57.28

На первом этапе спортсмены преодолели дистанцию ​​в 55 километров от Габалы до Агдаша.

Участники ультрамарафона в течение следующих двух дней будут соревноваться на этапах Барда – Агдам (44 километра) и Агдам – Ханкенди (28 километров). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета ультрамарафона получат главный приз.

Отметим, что марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.

İdman.biz