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Состоялся второй этап ультрамарафона Габала-Ханкенди - ВИДЕО

Атлетика
Новости
11 Апреля 2025 16:14
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Состоялся второй этап ультрамарафона Габала-Ханкенди - ВИДЕО

Состоялся второй этап ультрамарафона Габала-Ханкенди.

Как сообщает İdman.biz, участники преодолели расстояние в 65 километров от Агдаша до Барды.

Призеры второго этапа:

Мужчины
1. Узеир Сойлемез (Турция) – 4:35.03
2. Омер Алканоглу (Турция) - 4:39.15
3. Мурат Кая (Турция) – 4:49,05

Женщины
1. Елена Шевченко (Украина) – 5:05.19
2. Хасибе Демир (Турция) – 5:20,34
3. Мария Колпакова (Россия) - 5:57.28

На первом этапе спортсмены преодолели дистанцию ​​в 55 километров от Габалы до Агдаша.

Участники ультрамарафона в течение следующих двух дней будут соревноваться на этапах Барда – Агдам (44 километра) и Агдам – Ханкенди (28 километров). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета ультрамарафона получат главный приз.

Отметим, что марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.

İdman.biz

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