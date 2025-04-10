Узеир Сойлемез: "Эти земли священны для меня"

«Я бы хотел снова принять участие в таком соревновании».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам турецкий легкоатлет Узеир Сойлемез, победитель первого этапа ультрамарафона Габала-Ханкенди.

Он поделился своими мыслями о марафоне:

«Мне было очень грустно видеть повсюду фотографии шехидов. Эти земли священны для меня. Потому что так много людей отдали свои жизни за каждый ее сантиметр. Мы надеемся, что больше не будет потерь человеческих жизней. Я был особенно рад, что эти прекрасные места были освобождены от оккупации. Хотя я участвовал в турнирах в Баку, это был первый раз, когда я бежал по этим землям. Чувствовал себя как дома».

Спортсмен подчеркнул, что не очень устал во время забега:

«Я очень доволен результатом. Не могу сказать, что очень устал, потому что я профессиональный спортсмен. Для нас это обычная дистанция. Сегодня я прибежал к финишу раньше. Но завтра нас ждет более длинный путь».

Отметим, что участники марафона, стартовавшего в спортивной столице, городе Габала, преодолеют дистанцию ​​в 192 километра и финишируют в Ханкенди.

Марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz