Завершился первый этап ультрамарафона Габала-Ханкенди.

Как сообщает İdman.biz, участники ультрамарафона преодолели расстояние в 55 километров от Габалы до Агдаша.

Победителем первого этапа стал турецкий спортсмен Узеир Сойлемез. Второе место занял его соотечественник Омар Алканоглу, а третье - грузин Георгий Ломидзе.

Отметим, что теперь участники ультрамарафона будут соревноваться на этапах Агдаш - Барда (65 километров), Барда - Агдам (44 километра) и Агдам - Ханкенди (28 километров). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета ультрамарафона получат главный приз.

Марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz