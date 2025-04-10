Участница ультрамарафона: "В этом году марафон будет очень интересным"

«Сделаю все возможное, чтобы добиться хорошего результата».

Об этом İdman.biz заявила участница ультрамарафона Габала-Ханкенди Айнур Кязимова.

Она отметила, что полностью готова к забегу:

«Я участвовала в прошлогоднем марафоне. Очень горжусь этим. Мы бежали в Шуше и Ханкенди с волнением и большой радостью. Думаю, что марафон этого года будет очень интересным. Особенно приятно видеть участников из других стран, которых мы знаем. Есть спортсмены из-за рубежа, которых мы принимали у себя дома. Например, я лично приветствовала некоторых гостей из Молдовы и Турции».

Кязимова также рассказала о пользе бега:

«Я бегаю уже три года. Раньше у меня были сильные головные боли. Врач посоветовал мне начать бегать. После этого я заметила положительные изменения в своем здоровье. Всем рекомендую этот вид спорта».

Отметим, что в ультрамарафоне принимает участие 81 спортсмен. Из них 23 женщины, остальные - спортсмены-мужчины. Среди участников соревнований спортсмены из Турции, Украины, России, Молдовы и Грузии. Участники марафона, который стартует сегодня в спортивной столице, городе Габала, преодолеют дистанцию ​​в 192 км и финишируют в Ханкенди.

Айтадж Сахяд

İdman.biz