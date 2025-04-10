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Стартовал ультрамарафон Габала-Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО

Атлетика
Новости
10 Апреля 2025 09:00
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Стартовал ультрамарафон Габала-Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО

Стартовал ультрамарафон Габала-Ханкенди.

Как сообщает сотрудник İdman.biz, перед началом соревнований состоялась церемония открытия.

Выступая на мероприятии, заместитель главы Исполнительной власти Габалинского района Атая Османова пожелала участникам марафона успехов. Она подчеркнула, что Габалинский регион известен не только в нашей стране, но и за рубежом как столица культуры, туризма, а с этого года и спорта.

Депутат Милли Меджлиса, вице-президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Кенуль Нуруллаева в своем выступлении рассказала о значимости марафона:

«Сегодня мы собрались в Габале, одном из красивейших уголков Азербайджана. Я хотела бы поблагодарить организаторов мероприятия. Сегодня мы с большой гордостью отмечаем, что завершим марафон, стартовавший в Габале, в Ханкенди. Учитывая трудный путь, желаю каждому из вас сил и терпения».

Выступая на мероприятии, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов подчеркнул растущий интерес к марафону:

«Как вы знаете, этот марафон проводится уже второй год. В прошлом году количество участников составило 64, а в этом году - 81. В прошлом году, помимо Азербайджана, были участники из трех стран, а в этом году их число возросло до пяти. Эти цифры свидетельствуют о росте интереса к марафону. Если бы десять лет назад сказали, что будет организован марафон от Габалы до Ханкенди, нам это показалось бы мечтой. Если мы собрались здесь сегодня, то это благодаря нашим шехидам и ветеранам».

Память наших шехидов, отдавших жизни в борьбе за территориальную целостность Азербайджана, была почтена минутой молчания.
Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

После церемонии открытия марафон стартовал.

Отметим, что участники марафона, стартовав из спортивной столицы - города Габала, преодолеют дистанцию ​​в 192 км и финишируют в Ханкенди.

Участники ультрамарафона будут соревноваться на этапах Габала – Агдаш (55 км), Агдаш – Барда (65 км), Барда – Агдам (44 км), Агдам – Ханкенди (28 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно. Победители общего зачета ультрамарафона получат главный приз.

Марафон, организованный Министерством молодежи и спорта, Baku City Circuit и Федерацией легкой атлетики, завершится 13 апреля.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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