Легендарный Усейн Болт по много часов в день посвящает игре, популярной в Азербайджане

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт рассказал о своих увлечениях после завершения профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.biz, легендарный ямайский спринтер активно занимается музыкой и уже успел выпустить дебютный альбом под названием «Country Yutes». Также он по много часов посвящает игре, которая популярна и в Азербайджане.

«Моя цель — выиграть “Грэмми”. Нет ничего приятнее безделья, но я играю в домино по шесть часов в день с друзьями», — цитирует Болта издание AS.

Напомним, Усэйн Болт — единственный легкоатлет в истории, которому удалось трижды подряд одержать победу в забегах на 100 и 200 метров на Олимпийских играх. Он становился чемпионом в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).

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