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Ханкендинский ультрамарафон станет традиционным - ФОТО - ВИДЕО

Атлетика
Новости
8 Апреля 2025 17:57
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Ханкендинский ультрамарафон станет традиционным - ФОТО - ВИДЕО

«Мы хотим традиционно проводить ультрамарафон Ханкенди каждый год, чтобы сохранить историю наших побед и донести ее до всего мира».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета «Бег для всех» Федерации легкой атлетики Азербайджана Эльшан Гулиев,

Он рассказал о ходе подготовки к ультрамарафону Габала-Ханкенди, который пройдет с 10 по 13 апреля:

«Как вы знаете, этот ультрамарафон проводится уже во второй раз. В прошлом году спортсмены пробежали 380 км от Ханкенди до Баку. В этом году мы направимся из Габалы в Ханкенди. Наряду с азербайджанскими спортсменами в марафоне также примут участие представители Турции, России, Молдовы и Грузии».

Эльшан Гулиев подчеркнул большой интерес к ультрамарафонам:

«В ультрамарафоне было заявлено участие 86 спортсменов. Один человек не сможет принять участие из-за травмы, полученной в последний момент. Спортсмены и физически, и психологически готовы к соревнованиям».

Отметим, что спортсмены, стартовавшие из города Габала, преодолеют дистанцию ​​в 192 км и финишируют в Ханкенди. Участники будут соревноваться на этапах Габала – Агдаш (55 км), Агдаш – Барда (65 км), Барда – Агдам (44 км), Агдам – Ханкенди (28 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители общего зачета ультрамарафона получат главную награду.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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