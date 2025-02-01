Назим Бабаев стал чемпионом Азербайджана - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана по легкой атлетике в закрытых помещениях, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в двухдневных соревнованиях приняли участие 130 спортсменов.

Спортсмены проверили свои силы в тройном прыжке, прыжках в длину, прыжках в высоту, метании молота, беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров и эстафете 4х200 метров.

Назим Бабаев в очередной раз завоевал титул чемпиона Азербайджана по прыжкам в длину.

Отметим, что чемпионат страны, включенный в глобальную календарную платформу World Athletics, имеет большое значение с точки зрения зарабатывания рейтинговых очков для участия во многих престижных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

Результаты второго дня чемпионата Азербайджана по легкой атлетике:

Мужчины

Прыжки в длину

1. Назим Бабаев

2. Кескин Аббасзаде

3. Рустам Мамедов

Прыжки в высоту

1. Бюлбюль Бабаев

2. Фаиг Мамедов

3. Саид Аскеров

Бег на 200 метров

1. Гамид Набиев

2. Эльджан Джафаров

3. Алексей Алиакперов

Бег на 800 метров

1. Бахтияр Аскерли

2. Умид Ибрагимов

3. Ринад Ибрагимов

Бег на 3000 метров

1. Амрах Нагиев

2. Самир Гусейнов

3. Фагат Гулиев

Женщины

Прыжки в длину

1. Мелек Гусейнова

2. Захра Байрамова

3. София Исрафилова

Метание молота

1. Сакина Гаджизаде

2. Нермин Исмаилова

3. Зейнаб Амрахова

Бег на 200 метров

1. Илаха Гулиева

2. Фидан Османова

3. Сельма Агабекова

Бег на 800 метров

1. Гюльчин Нагиева

2. Захра Ширалиева

3. Юлия Белкова

Бег на 3000 метров

1. Захра Ширалиева

2. Хатира Хидаятзаде

Комбинированная эстафета 4x200 метров

1. Новруз Асадлы, Нихат Мешадиев, Сельма Агабекова, Илаха Гулиева

2. Амир Исмаилов, Руфат Мамедов, Фидан Османова, Гюльчин Нагиева

3. Джавид Абдуллаев, Гусейн Исмаилзаде, Ляман Исфандиярова, Медина Гусейнзаде

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