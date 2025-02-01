2 Февраля 2025
RU

Назим Бабаев стал чемпионом Азербайджана - ФОТО

Атлетика
Новости
1 Февраля 2025 19:29
33
Назим Бабаев стал чемпионом Азербайджана - ФОТО

Завершился чемпионат Азербайджана по легкой атлетике в закрытых помещениях, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что в двухдневных соревнованиях приняли участие 130 спортсменов.

Спортсмены проверили свои силы в тройном прыжке, прыжках в длину, прыжках в высоту, метании молота, беге на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров и эстафете 4х200 метров.

Назим Бабаев в очередной раз завоевал титул чемпиона Азербайджана по прыжкам в длину.

Отметим, что чемпионат страны, включенный в глобальную календарную платформу World Athletics, имеет большое значение с точки зрения зарабатывания рейтинговых очков для участия во многих престижных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

Результаты второго дня чемпионата Азербайджана по легкой атлетике:

Мужчины
Прыжки в длину
1. Назим Бабаев
2. Кескин Аббасзаде
3. Рустам Мамедов

Прыжки в высоту
1. Бюлбюль Бабаев
2. Фаиг Мамедов
3. Саид Аскеров

Бег на 200 метров
1. Гамид Набиев
2. Эльджан Джафаров
3. Алексей Алиакперов

Бег на 800 метров
1. Бахтияр Аскерли
2. Умид Ибрагимов
3. Ринад Ибрагимов

Бег на 3000 метров
1. Амрах Нагиев
2. Самир Гусейнов
3. Фагат Гулиев

Женщины
Прыжки в длину
1. Мелек Гусейнова
2. Захра Байрамова
3. София Исрафилова

Метание молота
1. Сакина Гаджизаде
2. Нермин Исмаилова
3. Зейнаб Амрахова

Бег на 200 метров
1. Илаха Гулиева
2. Фидан Османова
3. Сельма Агабекова

Бег на 800 метров
1. Гюльчин Нагиева
2. Захра Ширалиева
3. Юлия Белкова

Бег на 3000 метров
1. Захра Ширалиева
2. Хатира Хидаятзаде

Комбинированная эстафета 4x200 метров
1. Новруз Асадлы, Нихат Мешадиев, Сельма Агабекова, Илаха Гулиева
2. Амир Исмаилов, Руфат Мамедов, Фидан Османова, Гюльчин Нагиева
3. Джавид Абдуллаев, Гусейн Исмаилзаде, Ляман Исфандиярова, Медина Гусейнзаде

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Кямал Ахмедов: "Атлеты заработают рейтинговые очки для участия в чемпионатах мира и Европы"
31 Января 20:15
Атлетика

Кямал Ахмедов: "Атлеты заработают рейтинговые очки для участия в чемпионатах мира и Европы"

В соревнованиях принимают участие 130 спортсменов из 17 команд
Победители первого дня чемпионата Азербайджана по легкой атлетике - ФОТО
31 Января 20:00
Атлетика

Победители первого дня чемпионата Азербайджана по легкой атлетике - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по легкой атлетике в закрытых помещениях, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана
Первый африканский марафон Керимова
30 Января 10:42
Атлетика

Первый африканский марафон Керимова

Он принял участие в марафоне в Марокко, преодолев 42,2 км под палящим солнцем
Атлет убил зрителя
28 Января 13:58
Атлетика

Атлет убил зрителя

Предполагается, что он хотел защитить от молота свою жену и сына, которые были с ним
Новый рекорд Илахи Гулиевой
27 Января 16:59
Атлетика

Новый рекорд Илахи Гулиевой

Нша спортсменка отличилась на зимнем чемпионате Баку
У легкоатлетов - семь месяцев для отбора на чемпионат мира
23 Января 15:27
Атлетика

У легкоатлетов - семь месяцев для отбора на чемпионат мира

50% спортсменов, как ожидается, получат право выступить в Японии по нормативам, а остальные 50% - по мировому рейтингу

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф
31 Января 15:26
Мировой футбол

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов - пары плей-офф

Центральный матч этого этапа состоится между "Манчестер Сити" и "Реалом"
Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"
31 Января 16:25
Мировой футбол

Пары плей-офф Лиги Европы: определились соперники "Галатасарая" и "Фенербахче"

Команды, занявшие 9-24 места на этапе лиги, образовали восемь пар