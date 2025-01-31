Кямал Ахмедов: "Атлеты заработают рейтинговые очки для участия в чемпионатах мира и Европы"

«В двухдневном чемпионате страны определятся сильнейшие».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам исполнительный директор Федерации легкой атлетики Азербайджана Кямал Ахмедов после церемонии открытия чемпионата страны.

Он сообщил, что в соревнованиях принимают участие 130 спортсменов из 17 команд:

"Помимо столицы, за первенство борются спортсмены из Гянджи, Барды, Астары, Гедабека, Исмаиллы и других регионов. Они заработают рейтинговые очки для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Нидерландах, и чемпионате мира, который пройдет в Китае. Данные соревнования носят отборочный характер. На основании рейтинга будут выявлены сильнейшие спортсмены, которые, согласно регламенту, представят нашу страну на этих турнирах".

Отметим что чемпионат страны завершится первого февраля.

İdman.biz