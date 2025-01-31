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Победители первого дня чемпионата Азербайджана по легкой атлетике - ФОТО

Атлетика
Новости
31 Января 2025 20:00
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Победители первого дня чемпионата Азербайджана по легкой атлетике - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по легкой атлетике в закрытых помещениях, организованный Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, выступая на церемонии открытия, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов рассказал о проводимой работе по массовости легкой атлетики и расширению ее географии.

Севда Мирзаева, заведующая сектором Министерства молодежи и спорта, отметила, что соревнования играют важную роль в отборе на престижные международные турниры. В чемпионате страны, который проходит в Бакинском центре легкой атлетики, принимают участие 130 спортсменов, представляющих Баку, Гянджу, Нахчыван, Барду, Астару, Исмаиллы, Гедабек и Хызы. В программу двухдневных соревнований вошли тройной прыжок, прыжки в длину, прыжки в высоту, толкание ядра, бег на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, а также эстафета 4х200 м.

Отметим, что чемпионат страны, включенный в глобальную календарную платформу World Athletics, имеет большое значение с точки зрения заработка рейтинговых очков для участия во многих престижных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Европы.

Результаты первого дня чемпионата Азербайджана по легкой атлетике:
Мужчины
Бег на 60 метров
1. Гамид Набиев
2. Алексей Алиакперов
3. Эльджан Джафаров

Бег на 400 метров
1. Новруз Асадлы
2. Саид Мамедов
3. Нурлан Мамедалиев

Бег на 1500 метров
1. Бахтияр Аскерли
2. Умид Ибрагимов
3. Нихат Джаббарлы

Тройной прыжок
1. Рустам Мамедов
2. Джабир Алиев

Толкание ядра
1. Исмаил Алиев
2. Тофик Мамедов
3. Руслан Маликов

Женщины
Бег на 60 метров
1. Фарида Рзаева
2. Сельма Агабекова
3. Сафия Керимова

Бег на 400 метров
1. Ламия Велиева
2. Гюльчин Нагиева
3. Медина Гусейнзаде

Бег на 1500 метров
1. Захра Ширалиева
2. Милана Халилова
3. Юлия Белкова

Тройной прыжок
1. Екатерина Сарыева

İdman.biz

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