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Первый африканский марафон Керимова

Атлетика
Новости
30 Января 2025 10:42
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Первый африканский марафон Керимова

Первый Ironman Азербайджана Фирдовси Керимов пробежал второй международный марафон в наступившем году.

Как передает İdman.biz, он принял участие в марафоне в Марокко, преодолев 42,2 км под палящим солнцем.

"Это был мой первый международный марафон на африканском континенте! Он получился очень сложным, несомненно, африканская жара тоже сказала свое слово, но я очень хотел, чтобы мой первый африканский опыт оказался успешным", - отметил после финиша Керимов.

Ранее он преодолел марафон в Дубае.

İdman.biz

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