В Баку прошел третий турнир по вертикальному бегу - ФОТО

В «Чинар Плазе» состоялся третий по счету турнир по вертикальному бегу из серии SKYWIND.

Как передает İdman.biz, он был организован клубом «Triterra» при поддержке Министерства молодежи и спорта. Перед участниками стояла задача преодолеть 33 этажа протяженностью 122 метра в высоту, включавшем в себя 667 ступенек.

В забеге приняли участие около 70 спортсменов, а также министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

Забег прошел под лозунгом “Покори свой Эверест!”. Его почетным участником стал первый азербайджанский покоритель Эвереста Исрафил Ашурлы.

У мужчин первое место занял Муса Микаилзаде (Федерация велоспорта), а второе время показал Джавид Мамедов (Федерация атлетики). Третьим стал Ренат Багишов (Гусары).

У женщин победу одержала Наталья Валлек (Ultra Trail Runners), второе время у первой «Железной леди» Азербайджана Рабии Оруджлу, а тройку замкнула Марина Белан (обе Triterra).

Отметим, что соревнования по вертикальному бегу приобретают всю большую популярность в мире. Они проходят, как правило, на самых высотных зданиях мира.

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