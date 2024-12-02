2 Декабря 2024
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Определились лучшие атлеты мира

Атлетика
Новости
2 Декабря 2024 21:12
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Определились лучшие атлеты мира

Всемирная Атлетика объявила лучших атлетов в 2024 году.

Как сообщает İdman.biz, Сифан Хасан и Летсиле Тебого были признаны лучшими в мире.

Сифан Хаcсан, представляющий Нидерланды, завоевал золотую медаль в марафоне на Олимпийских играх 2024 года. Всего на его счету три чемпионства: он также выиграл забеги на 5000 и 10000 м на Олимпийских играх в Токио-2020.

Хаcсана также признали лучшим спортсменом по видам легкой атлетики, проходивших за пределами стадиона. Чемпион Парижа-2024 в марафоне в мужской категории победил эфиопа Тамирата Тола.

Ботсванский спринтер Летсиле Тебого завоевал золотую медаль в беге на 200 метров и серебряную медаль в эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх в Париже. Он удостоен номинации «Атлет года», а также выбран лучшим в беге. Среди женщин в этой категории победила американка Сидни Маклафлин-Леврон, завоевавшая золотые медали в беге на 400 метров с барьерами и в эстафете 4х400 метров в Париже.

Лучшими спортсменами в технических видах стали Арман Дюплантис из Швеции в прыжках с шестом и Ярослава Магучих из Украины в прыжках в высоту: оба выиграли Олимпийские игры 2024 года и установили мировые рекорды.

İdman.biz

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