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Азербайджанские спортсмены на чемпионате Балкан

Атлетика
Новости
4 Июля 2024 13:33
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Азербайджанские спортсмены на чемпионате Балкан

Сборная Азербайджана по легкой атлетике примет участие на чемпионате Балкан, который пройдет в словенском Мариборе.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации легкой атлетики Азербайджана.

Соревнования в возрастной категории U-18 пройдут 6 июля. Наша сборная отправилась на турнир в составе 9 спортсменов.

Илаха Гулиева будет бороться за призовые места в беге на 400 метров, Мехри Надирова - в прыжках в длину. Рауль Юсифли и Абдулла Алиев будут соревноваться в прыжках в длину, Раван Бейбутов - в тройном прыжке, а Фархад Гулиев - в толкании ядра.

Нихат Тагиев будет соревноваться на дистанциях 200 и 400 метров, Искендер Аскеров - на 800 и 1500 метров, а Амир Исмайлов - на 110 метров с барьерами. Четверка в составе Амира, Рауля, Нихата и Абдуллы также примет участие в эстафете 4х100 м.

İdman.biz

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