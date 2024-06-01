Определились победители 27-го международного мемориала - ФОТО

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации легкой атлетики Азербайджана прошел 27-й международный мемориал заслуженного тренера Афгана Сафарова.

Как сообщает İdman.biz, по итогам соревнования были присвоены рейтинговые баллы для лицензии на летние Олимпийские игры в Париже.

Выступая на церемонии открытия, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Джавид Гурбанов рассказал о заслугах Афгана Сафарова в развитии легкой атлетики в нашей стране и отметил, что эти соревнования являются хорошей возможностью для спортсменов набраться опыта для престижных международных турниров и показать свое мастерство.

Заведующая сектором Министерства молодежи и спорта Севда Мирзаева напомнила о высоком статусе мемориала и отметила, что соревнования, которые пройдут в условиях напряженной конкуренции между спортсменами из разных стран, принесут пользу и нашим спортсменам.

Помимо азербайджанских спортсменов, в мемориале соревновались представители Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Омана.

Всего около 70 спортсменов определили победителей в различных дистанциях, прыжках в длину, тройном прыжке, толкании ядра и метании диска.

Победители

Бег на 100 метров

1. Ильдар Ахмадиев (Таджикистан)

2. Абдул Азиз Насер Аль-Рейами (Оман)

3. Анас Насер Аль-Рейами (Оман)

Бег на 100 метров

1. Ламия Валиева

2. Лика Харчилава (Грузия)

3. Фарида Рзаева

Бег на 200 метров

1. Ильдар Ахмадиев (Таджикистан)

2. Новруз Асадлы

3. Алексей Алиакбаров

Бег на 200 метров

1. Ламия Велиева

2. Ани Маматашвили (Грузия)

3. Илаха Гулиева

Бег на 400 метров

1. Саид Сафарли

2. Эльмир Джабраилов

3. Джавид Мамедов

Бег на 800 метров

1. Бахтияр Аскерли

2. Вахид Каримов

3. Саид Мамедов

Бег на 800 метров

1. Нила Гейдарова

2. Гюнель Манафова

3. Фидан Исламова

Прыжки в длину

1. Назим Бабаев

2. Кесгин Аббасзаде

3. Лаша Гулелаури (Грузия)

Прыжки в длину

1. Самаркуль Алия (Кыргызстан)

2. Сабина Батаджиева (Кыргызстан)

3. Елена Пектырева

Тройной прыжок

1. Раван Бейбутов

Тройной прыжок

1. Екатерина Сариева

Толкание ядра

1. Георгий Муджаридзе (Грузия)

2. Исмаил Алиев

3. Тофиг Мамедов

Толкание ядра

1. Сопико Шатиришвили (Грузия)

2. Сакина Гаджизаде

3. Айсель Рагимли

Метание диска

1. Темури Абулашвили (Грузия)

2. Исмаил Алиев

3. Юсиф Назаров

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