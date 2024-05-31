В Баку пройдет международный турнир по легкой атлетике

1 июня при организации Министерства молодежи и спорта и Федерации легкой атлетики Азербайджана состоится 27-й международный мемориал заслуженного тренера Афгана Сафарова.

Как сообщает İdman.biz, помимо азербайджанских спортсменов в соревнованиях примут участие спортсмены из Грузии, Кыргызстана, Таджикистана и Омана.

«Мемориал» важен с точки зрения набора рейтинговых очков для получения лицензии на летние Олимпийские игры Париж-2024. Церемония открытия соревнований, которая пройдет на бакинском стадионе ADBTIA, состоится в 16:00.

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