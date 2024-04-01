Отчёт Федерации лёгкой атлетики Азербайджана за прошлый год

Федерация легкой атлетики Азербайджана представила отчет за прошлый год.

Как сообщает İdman.biz, в отчете представлена ​​информация о проделанной федерацией работе при новом руководстве.

Были отмечены шаги, предпринятые в направлении развития легкой атлетики в Азербайджане, достижения наших спортсменов на международных соревнованиях, визит президента Европейской легкоатлетической ассоциации Добромира Карамаринова в Азербайджан:

«Сегодня развитие спорта в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. Благодаря успешному продолжению заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым спортивной политики со стороны Ильхама Алиева, возглавляющего Национальный олимпийский комитет с 1997 года, и большой заботе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Азербайджан стал настоящей спортивной страной мирового масштаба.

Федерация легкой атлетики Азербайджана также вносит свой вклад в развитие спорта в нашей стране. Успешно организуются соревнования по легкой атлетике, созданы высокие условия для подготовки наших спортсменов к престижным соревнованиям, в то же время предпринимаются важные шаги в направлении открытия новых талантов и обеспечения популярности легкой атлетики.

В последнее время улучшились результаты наших спортсменов на различных международных соревнованиях. Между тем, особо следует отметить выступление Анны Скидан на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште. Хотя наш представитель в соревнованиях по метанию молота был очень близок к медали, он обеспечил себе лицензию на летние Олимпийские игры в Париже, заняв 4-е место.

В течение прошлого года при совместной организации ААФ и Министерства молодежи и спорта был организован ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В то же время можно отметить массовые соревнования по бегу, ультрамарафон на 100 км и другие мероприятия в Баку, Гяндже, Исмаиллы. В этом году историческое значение имел ультрамарафон Ханкенди-Баку, который проходил с 29 февраля по 4 марта. В забеге, прошедшем под девизом «Вперед с гордостью», помимо местных спортсменов, общую дистанцию ​​в 380 км преодолели и иностранные.

Сегодня ААФ признана надежным партнером ведущих спортивных организаций. В течение года делегация, возглавляемая президентом федерации Джавидом Гурбановым, приняла участие в различных международных мероприятиях, в том числе Всемирной легкой атлетики, Европейской легкой атлетики и отчетно-выборной конференции по легкой атлетике на Балканах.

В настоящее время ведется важная работа по расширению географии занятий легкой атлетикой и закладке фундамента будущих успехов. В ноябре прошлого года в поселке Амиржан была построена и передана спортсменам тренировочная база по легкой атлетике. На объекте есть сектора для метания молота, копья, диска, толкания ядра, сектора для прыжков в длину и беговые дорожки для спортсменов. Кроме того, сдан в эксплуатацию новый офис федерации, отвечающий современным требованиям. В церемонии открытия приняли участие президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов, посетивший нашу страну по случаю 100-летия азербайджанской легкой атлетики, и другие почетные гости.

Представители Федерации посетили разные регионы республики и осмотрели около 1000 школьников в рамках проекта выявления талантливых детей. Отобранные школьники взяты под присмотр и принимаются необходимые меры для их развития. Верим, что проделанная работа в скором времени принесет свои плоды и наши спортсмены порадуют наш народ новыми победами!»

İdman.biz