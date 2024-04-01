1 Апреля 2024
RU

Отчёт Федерации лёгкой атлетики Азербайджана за прошлый год

Атлетика
Новости
1 Апреля 2024 19:52
Отчёт Федерации лёгкой атлетики Азербайджана за прошлый год

Федерация легкой атлетики Азербайджана представила отчет за прошлый год.

Как сообщает İdman.biz, в отчете представлена ​​информация о проделанной федерацией работе при новом руководстве.

Были отмечены шаги, предпринятые в направлении развития легкой атлетики в Азербайджане, достижения наших спортсменов на международных соревнованиях, визит президента Европейской легкоатлетической ассоциации Добромира Карамаринова в Азербайджан:

«Сегодня развитие спорта в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. Благодаря успешному продолжению заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым спортивной политики со стороны Ильхама Алиева, возглавляющего Национальный олимпийский комитет с 1997 года, и большой заботе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, Азербайджан стал настоящей спортивной страной мирового масштаба.

Федерация легкой атлетики Азербайджана также вносит свой вклад в развитие спорта в нашей стране. Успешно организуются соревнования по легкой атлетике, созданы высокие условия для подготовки наших спортсменов к престижным соревнованиям, в то же время предпринимаются важные шаги в направлении открытия новых талантов и обеспечения популярности легкой атлетики.

В последнее время улучшились результаты наших спортсменов на различных международных соревнованиях. Между тем, особо следует отметить выступление Анны Скидан на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште. Хотя наш представитель в соревнованиях по метанию молота был очень близок к медали, он обеспечил себе лицензию на летние Олимпийские игры в Париже, заняв 4-е место.

В течение прошлого года при совместной организации ААФ и Министерства молодежи и спорта был организован ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. В то же время можно отметить массовые соревнования по бегу, ультрамарафон на 100 км и другие мероприятия в Баку, Гяндже, Исмаиллы. В этом году историческое значение имел ультрамарафон Ханкенди-Баку, который проходил с 29 февраля по 4 марта. В забеге, прошедшем под девизом «Вперед с гордостью», помимо местных спортсменов, общую дистанцию ​​в 380 км преодолели и иностранные.

Сегодня ААФ признана надежным партнером ведущих спортивных организаций. В течение года делегация, возглавляемая президентом федерации Джавидом Гурбановым, приняла участие в различных международных мероприятиях, в том числе Всемирной легкой атлетики, Европейской легкой атлетики и отчетно-выборной конференции по легкой атлетике на Балканах.

В настоящее время ведется важная работа по расширению географии занятий легкой атлетикой и закладке фундамента будущих успехов. В ноябре прошлого года в поселке Амиржан была построена и передана спортсменам тренировочная база по легкой атлетике. На объекте есть сектора для метания молота, копья, диска, толкания ядра, сектора для прыжков в длину и беговые дорожки для спортсменов. Кроме того, сдан в эксплуатацию новый офис федерации, отвечающий современным требованиям. В церемонии открытия приняли участие президент Европейской легкоатлетической ассоциации Добромир Карамаринов, посетивший нашу страну по случаю 100-летия азербайджанской легкой атлетики, и другие почетные гости.

Представители Федерации посетили разные регионы республики и осмотрели около 1000 школьников в рамках проекта выявления талантливых детей. Отобранные школьники взяты под присмотр и принимаются необходимые меры для их развития. Верим, что проделанная работа в скором времени принесет свои плоды и наши спортсмены порадуют наш народ новыми победами!»

İdman.biz

Новости по теме

Завершилось соревнование по легкой атлетике - ФОТО
30 Марта 22:00
Атлетика

Завершилось соревнование по легкой атлетике - ФОТО

30 марта состоялось соревнование по легкой атлетике между сотрудниками государственных учреждений, организованное Министерством молодежи и спорта и Федерацией легкой атлетики Азербайджана
Атлеты готовятся в Анталье
18 Марта 20:02
Атлетика

Атлеты готовятся в Анталье

В турецкой Анталье продолжаются тренировочные сборы сборной Азербайджана по легкой атлетике
Назим Бабаев прояснил ситуацию со своим здоровьем
11 Марта 18:09
Атлетика

Назим Бабаев прояснил ситуацию со своим здоровьем

Из-за травмы спортсмен не смог принять участие в зимнем чемпионате мира, который проходил в шотландском Глазго
Скидан стала четвертой на Кубке Европы
10 Марта 21:24
Атлетика

Скидан стала четвертой на Кубке Европы

Завершился Кубок Европы по легкой атлетике, проходивший в португальской Лейрии
Анна Скидан удерживает восьмое место в мировом рейтинге
6 Марта 15:31
Атлетика

Анна Скидан удерживает восьмое место в мировом рейтинге

Обладательница олимпийской лицензии Анна Скидан удерживает восьмом месте в рейтинге Мировой атлетики
Победитель ультрамарафона Ханкенди-Баку: "Был океан эмоций" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО
5 Марта 17:04
Атлетика

Победитель ультрамарафона Ханкенди-Баку: "Был океан эмоций" - "İdman Bizdə" - ВИДЕО - ФОТО

Он рассказал о самых интересных событиях, с которыми столкнулся во время 5-дневного ультрамарафона, и о трудностях на пути к победе

Самое читаемое

Непобедимый "Карабах": повторен европейский рекорд или второй в мире
30 Марта 14:01
Футбол

Непобедимый "Карабах": повторен европейский рекорд или второй в мире

Чемпион Азербайджана, разделивший второе место в мире, повторил рекорд АЕКа в Европе
"Карабах" стал чемпионом в 11-й раз
29 Марта 21:04
Азербайджанский футбол

"Карабах" стал чемпионом в 11-й раз

Обладатель золотых медалей стал известен в первый игровой день IV круга
"Двойник" Пепе Рейны в Азербайджане
30 Марта 16:01
Футбол

"Двойник" Пепе Рейны в Азербайджане

Aбсолютный рекорд принадлежит Ибрагиму Шехичу
Самет Айбаба прокомментировал возможный трансфер Жуниньо - ЭКСКЛЮЗИВ
30 Марта 10:01
Азербайджанский футбол

Самет Айбаба прокомментировал возможный трансфер Жуниньо - ЭКСКЛЮЗИВ

69-летний функционер не подтвердил и не опроверг, что следил и встречался с "Карабахом"