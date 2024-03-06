Анна Скидан удерживает восьмое место в мировом рейтинге

Обладательница олимпийской лицензии Анна Скидан удерживает восьмом месте в рейтинге Мировой атлетики.

Как сообщает İdman.biz, финалистка чемпионата мира в Будапеште, занявшая там четвертое место, имеет в активе 1273 очка. Она всего на 10 баллов отстает от идущей седьмой Сары Фантини (Италия).

Лидирует в списке сильнейших метательниц молота канадка Камрин Роджерс. Следом обосновались американки Брук Андерсон и Джанни Кассанавоид. Всего в десятке рейтинга представлены четыре представительницы США.

Отметим, что по ходу ЧМ в Будапеште обновила национальный рекорд, метнув снаряд на 77.10 метров.

Ниджат Закиев

İdman.biz