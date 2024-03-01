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Стартовал второй этап ультрамарафона Ханкенди-Баку

Атлетика
Новости
1 Марта 2024 09:46
Стартовал второй этап ультрамарафона Ханкенди-Баку

Стартовал второй этап ультрамарафона Ханкенди-Баку, организованного совместно Министерством молодежи и спорта, Бакинским городским кольцом и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, второй день спортсмены стартовали в Евлахе.

На втором этапе марафона, организованном под девизом «Вперед с гордостью», участники преодолеют расстояние от Евлаха до Уджара. Спортсмены определят лучших в беге на 84 км.

Спортсмены доберутся до столицы 4 марта, преодолев этапы Уджар – Гаджигабул (88 км), Гаджигабул – Гобустан (70 км) и Гобустан – Баку (55 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно. Победители ультрамарафона будут награждены главным призом.

Отметим, что всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Среди них - представители Турции, Мексики и Молдовы.

İdman.biz

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