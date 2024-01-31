31 Января 2024
RU

Баку примет лицензионный турнир по легкой атлетике

Атлетика
Новости
31 Января 2024 12:58
Баку примет лицензионный турнир по легкой атлетике

2-3 февраля в Баку пройдет международный турнир по легкой атлетике – Мемориал Александра Антипова.

Как сообщает Idman.biz, его организаторами выступили Министерство молодежи и спорта Азербайджана совместно с национальной федерацией и клубом.

«Легкая атлетика». На соревнованиях выступят спортсмены из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и российской Республики Саха (Якутия).
Мемориал Антипова является лицензинным на Олимпиаду, поэтому участники могут выполнить необходимые нормативы для завоевания билета в Париж. В программу турнира входит бег на 60 м, прыжки в длину и тройной прыжок.

В возрастной группе до 18-ти лет спортсмены будут соревноваться в прыжках в длину и беге на 60 метров.

Следует отметить, что соревнования пройдут в Республиканском Олимпийском Центре.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Назим Бабаев: "Я думаю о прямой лицензии"
29 Января 16:05
Атлетика

Назим Бабаев: "Я думаю о прямой лицензии"

"Рано или поздно это произойдет"
Определился спортсмен, который будет представлять Азербайджан на чемпионате мира - ФОТО
29 Января 10:55
Атлетика

Определился спортсмен, который будет представлять Азербайджан на чемпионате мира - ФОТО

Он примет участие в прыжках в длину
Назим Бабаев стал чемпионом Азербайджана
27 Января 19:52
Атлетика

Назим Бабаев стал чемпионом Азербайджана

Завершился 40-й зимний чемпионат Азербайджана по легкой атлетике
2 золотые медали у Ламии Велиевой, лидеры на пьедестале почета - ФОТО
27 Января 09:28
Атлетика

2 золотые медали у Ламии Велиевой, лидеры на пьедестале почета - ФОТО

Стартовал 40-й зимний чемпионат Азербайджана по легкой атлетике
Севда Мирзоева: "Это доказывает, что в регионах легкая атлетика развивается"
26 Января 17:24
Атлетика

Севда Мирзоева: "Это доказывает, что в регионах легкая атлетика развивается"

"Мы верим, что увидим успешные результаты в этом соревновании"
Главный тренер нашей сборной: "Тот, кто из них покажет лучший результат, отправится на чемпионат мира"
26 Января 17:20
Атлетика

Главный тренер нашей сборной: "Тот, кто из них покажет лучший результат, отправится на чемпионат мира"

"Зимний чемпионат Азербайджана по легкой атлетике имеет характер лицензии на чемпионат мира"

Самое читаемое

"Милан" установил уникальный антирекорд
28 Января 18:24
Мировой футбол

"Милан" установил уникальный антирекорд

"Милан" не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за всё время сбора статистики
Ничья на "Далга Арене", "Нефтчи" победил и поднялся на 2-е место - ВИДЕО
28 Января 19:24
Азербайджанский футбол

Ничья на "Далга Арене", "Нефтчи" победил и поднялся на 2-е место - ВИДЕО

Сегодня завершился 20-й тур Премьер-лиги Азербайджана
Эльджан Гаджиев выиграл бронзу Гран-При
28 Января 21:24
Дзюдо

Эльджан Гаджиев выиграл бронзу Гран-При

Проиграв в четвертьфинале Донг-Хан Гваку (Южная Корея), в утешительном блоке он выиграл у Кристиана Тота (Венгрия)
Рамиль дебютировал, "Коджаэлиспор" набрал 3 очка - ВИДЕО
28 Января 22:26
Азербайджанский футбол

Рамиль дебютировал, "Коджаэлиспор" набрал 3 очка - ВИДЕО

"Он был в стартовом составе в 20-м туре 1-й лиги Турции в матче против "Алтая"