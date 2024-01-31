Баку примет лицензионный турнир по легкой атлетике

2-3 февраля в Баку пройдет международный турнир по легкой атлетике – Мемориал Александра Антипова.

Как сообщает Idman.biz, его организаторами выступили Министерство молодежи и спорта Азербайджана совместно с национальной федерацией и клубом.

«Легкая атлетика». На соревнованиях выступят спортсмены из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и российской Республики Саха (Якутия).

Мемориал Антипова является лицензинным на Олимпиаду, поэтому участники могут выполнить необходимые нормативы для завоевания билета в Париж. В программу турнира входит бег на 60 м, прыжки в длину и тройной прыжок.

В возрастной группе до 18-ти лет спортсмены будут соревноваться в прыжках в длину и беге на 60 метров.

Следует отметить, что соревнования пройдут в Республиканском Олимпийском Центре.

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