Анар Гулиев обсудил с Угуром Эрденером возможности расширения сотрудничества - ФОТО

Президент Всемирной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер встретился с главой Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анаром Гулиевым в рамках своего рабочего визита в Азербайджан.

Как сообщает İdman.biz, гость, понаблюдав за тренировочным процессом юношеской и молодежной сборных, проходившим на открытом воздухе в Баку, высоко оценил уровень подготовки наших спортсменов и пожелал им успехов на международной арене.

Анар Гулиев подробно рассказал о растущем интересе к стрельбе из лука в нашей стране и созданных для спортсменов условиях. На встрече также обсуждались вопросы развития спортивной сферы в нашей стране и возможности расширения международного сотрудничества.

İdman.biz