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Анар Гулиев обсудил с Угуром Эрденером возможности расширения сотрудничества - ФОТО

Стрельба из лука
Новости
14 Июля 2025 12:49
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Анар Гулиев обсудил с Угуром Эрденером возможности расширения сотрудничества - ФОТО

Президент Всемирной федерации стрельбы из лука Угур Эрденер встретился с главой Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анаром Гулиевым в рамках своего рабочего визита в Азербайджан.

Как сообщает İdman.biz, гость, понаблюдав за тренировочным процессом юношеской и молодежной сборных, проходившим на открытом воздухе в Баку, высоко оценил уровень подготовки наших спортсменов и пожелал им успехов на международной арене.

Анар Гулиев подробно рассказал о растущем интересе к стрельбе из лука в нашей стране и созданных для спортсменов условиях. На встрече также обсуждались вопросы развития спортивной сферы в нашей стране и возможности расширения международного сотрудничества.

İdman.biz

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