Фарид Гаибов: "На следующей Олимпиаде эта тенденция исчезнет"

«Август ознаменовался летними Олимпийскими играми Париж-2024».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Фарид Гаибов после церемонии открытия чемпионата и первенства страны по стрельбе из лука.

Министр оценил выступление лучницы Яйлагюль Рамазановой, представлявшей нашу страну на летних Олимпийских играх в Париже-2024:

«Впервые на Олимпиаде мы были представлены в 15 видах спорта. Мы очень рады, что одним из таких видов спорта стала стрельба из лука. На этих соревнованиях нас представляла азербайджанская спортсменка Яйлагюль Рамазанова. Я верю, что отныне многие дети посмотрят на Яйлагюль и начнут заниматься этим видом спорта».

По его словам, организация чемпионата и первенства страны по стрельбе из лука находится на высоком уровне:

«Хотелось бы провести международные соревнования по этому виду спорта. Это произойдет. Для нас также важно увеличение количества наших спортсменов в этом виде спорта. Пусть наши многочисленные лучники представят нас на следующих Олимпийских играх. Мы провели много мероприятий, связанных с 30-летием создания министерства. В связи с этим различные федерации организовали соревнования и мероприятия».

Министр сообщил, что всем видам спорта в нашей стране уделяется государственная забота, проводятся определенные работы в направлении их развития:

«Сегодня мы не можем завоевывать медали во всех видах спорта. Есть виды спорта, которые еще нужно развивать. Для этого также приглашены тренеры и спортсмены из-за границы. В некоторых видах спорта нашу страну представляют только местные спортсмены. Мы также хотим, чтобы число наших местных спортсменов увеличилось и они смогли на высоком уровне представлять Азербайджан на престижных соревнованиях. Федерации над этим работают. Например, батутная гимнастика начала развиваться в Азербайджане с 2014 года и ранее ее не было. Но за эти 10 лет наши спортсмены развились и представляли нас на Олимпийских играх. Мы все это расширим, и на Олимпийских играх 2028 года эта тенденция исчезнет. Мы работаем вместе с федерациями. Только так можно получить результат. Мы регулярно проводим встречи с нашими организациями и обсуждаем вопросы, связанные со спортивной стратегией министерства».

Банучичек Гусейнли

İdman.biz