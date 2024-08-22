С 23 по 25 августа 2024 года в Баку пройдет чемпионат и первенство Азербайджана по стрельбе из лука. Более 50 профессиональных спортсменов, представляющих различные регионы страны, примут участие в борьбе за титул чемпиона.

Этот чемпионат не только определит лучших лучников страны, но и станет важным вкладом в развитие и сохранение древних традиций лучного искусства, укрепление спортивного духа нации.

İdman.biz сообщает, что спортсмены, мужчины и женщины, будут соревноваться в трех категориях: подростки до 16 лет (дистанция 30 метров), молодежь 16-18 лет (дистанция 60 метров) и взрослые (дистанция 70 метров).

Согласно программе соревнований, чемпионат начнется 23 августа с тренировочных сессий, продолжится церемонией открытия и квалификационными стрельбами 24 августа. 25 августа состоится заключительный этап соревнований, начиная с четвертьфинала и до финала, с последующей церемонией награждения победителей.

Федерация, продолжая свою миссию по популяризации стрельбы из лука среди широкой аудитории и повышению уровня осведомленности в этой области, приглашает всех любителей спорта следить за соревнованиями.

Трехдневный турнир начнется 23 августа в 10:00 в Парке Европейских Игр (Приморский Национальный Парк) по адресу ул. Ахада Якубова, 15 (вход свободный).

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