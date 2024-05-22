Шахин Мовсумов подал в отставку, президентом федерации избран Анар Гулиев

Состоялось внеочередное общее собрание Федерации стрельбы из лука Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, состоявшееся в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна.

Сначала министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников конференции и пожелал им успехов.

На мероприятии выступил президент федерации Шахин Мовсумов, который заявил, что за 16 лет руководства организацией сделал все возможное для развития этого вида спорта, и пожелал успехов новоизбранному руководству федерации.

Затем состоялись выборы руководства Федерации стрельбы из лука Азербайджана. Президентом федерации избран Анар Гулиев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

На встрече новый президент Федерации стрельбы из лука Азербайджана Анар Гулиев поблагодарил за оказанное доверие и рассказал о дальнейшей деятельности организации и планах на будущее.

İdman.biz