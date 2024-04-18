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На чемпионате мира в Баку будет установлен рекорд

Стрельба из лука
Новости
18 Апреля 2024 16:25
На чемпионате мира в Баку будет установлен рекорд

«На сегодняшний день для участия в чемпионате мира, который пройдет в Баку, зарегистрировалась 81 страна».

Об этом İdman.biz заявил генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров.

Он сообщил, что на чемпионате мира по стенду и стрельбе, который пройдет в Баку, будет установлен рекорд. По словам Джафарова, несмотря на то, что до Летних олимпийских игр 2024 года в Париже осталось совсем немного времени, количество стран, которые примут участие в соревнованиях, довольно много:

«Обычно, когда мы проводили чемпионат мира, в нем участвовало около 70 стран. Но на этот раз очень высокий показатель и для нас, и для чемпионата мира. Я бы даже сказал, что это рекорд. По полученной сегодня информации, в этих соревнованиях примут участие 693 спортсмена. Конечно, это число может увеличиться».

Генеральный секретарь подчеркнул, что согласно предварительному списку, Азербайджан планирует участвовать в конкурсе с 37 снайперами: "Однако наш полный список еще не готов".

Джафаров также сообщил, что чемпионат мира, который пройдет на этот раз, будет отличаться от предыдущих:

«На этот раз спортсмены дважды примут участие в соревнованиях по стрельбе из пистолета на дистанции 25 метров и из винтовки на дистанции 50 метров. В целом это наш первый опыт. До нас, на чемпионате мира, проходившем в Гранаде, была только стрельба с 10 метров. Причиной этого стало отсутствие финансовых затрат для команд. Они попросили нас провести соревнования, которые не проводились в Испании на Кубке мира.

Церемония открытия чемпионата мира состоится 2 мая. Однако на данный момент ведутся переговоры относительно места.

Отметим, что Азербайджан в восьмой раз примет чемпионат мира, который пройдет в Бакинском стрелковом центре.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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