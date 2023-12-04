4 Декабря 2023
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"Мы не имели права проиграть"

Борьба
Интервью
4 Декабря 2023 09:25
"Мы не имели права проиграть"

"Хотел бы выразить благодарность тренерскому штабу, главному тренеру национальной сборной по вольной борьбе Джабраилу Гасанову, тренеру сборной по греко-римской борьбе Гасану Алиеву, тренерскому штабу женской сборной за достижение такого результата".

Об этом İdman.biz заявил полковник Государственной пограничной службы Фирдовси Умудов.

Руководитель сборной по борьбе прокомментировал прошедший в Баку чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих. Он рассказал, что во всех трех командах все боролись до конца, и в результате Азербайджан добился успешного результата: "Не все могут победить в турнире, должно быть и поражение. Наши спортсмены оправдали оказанное им доверие. Перед соревнованиями мы объявили, что продолжим победу, одержанную в Карабахе, на чемпионате мира. Мы добились этого. Мы выступали на чемпионате как спортсмены Азербайджана. Выражаю благодарность Министерству молодежи и спорта и руководству Государственной пограничной службы за создание условий для организации чемпионата на высоком уровне. Гости, приехавшие в нашу страну, остались всем довольны. После этого, я верю, наши спортсмены добьются больших успехов».

Отметив, что на чемпионате мира нет слабых соперников, Умудов подчеркнул, что наши команды способны выступить в любом соревновании: "Мы ожидали, что наши спортсмены добьются такого результата. Потому что в нашей стране господин Президент Ильхам Алиев всегда уделяет большое внимание и заботу спорту и нашим спортсменам. Мы не имели права проиграть соревнование. Среди наших борцов вольного стиля нас удивили Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Нихад Гулузаде (60 кг) и Рузанна Мамедова (59 кг). Мы ожидаем от них больших достижений в будущем. Мы посвящаем эту победу нашим шехидам».

Отметим, что прошедший в Баку чемпионат мира среди военнослужащих сборная Азербайджана завершила с 21 медалью.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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