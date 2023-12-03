Думан, отпраздновавший свою победу с флагами Турции и Азербайджана: "Наше братство будет жить всегда" - ФОТО

"Я впервые приезжаю в Азербайджан, было очень приятно. Чемпионат мира среди борцов-военнослужащих, в котором я принял участие, был организован на очень высоком уровне.

Об этом İdman.biz заявил Ахмет Думан, завоевавший в Баку титул чемпиона мира среди военных борцов вольного стиля.

После победы над азербайджанским спортсменом Джейхуном Аллахвердиевым в финальном поединке весовой категории до 61 кг на чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих, турецкий спортсмен обошел ковер с флагами Азербайджана и Турции. В спортивном центре «Серхедчи» это было встречено аплодисментами.

По словам Думана, он всегда будет с гордостью вспоминать эти моменты: "Братство Азербайджана и Турции будет жить всегда. Мы два государства, одна нация. Нас здесь приняли очень хорошо. Мой соперник, азербайджанский борец Джейхун Аллахвердиев, был очень силен. В целом чемпионат получился напряженным и интересным. Я закончил турнир с золотой медалью. Я очень рад этому».

Отметим, что в чемпионате мира соревновались 222 борца из 18 стран.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz