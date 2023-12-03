3 Декабря 2023
RU

Думан, отпраздновавший свою победу с флагами Турции и Азербайджана: "Наше братство будет жить всегда" - ФОТО

Борьба
Интервью
3 Декабря 2023 10:44
Думан, отпраздновавший свою победу с флагами Турции и Азербайджана: "Наше братство будет жить всегда" - ФОТО

"Я впервые приезжаю в Азербайджан, было очень приятно. Чемпионат мира среди борцов-военнослужащих, в котором я принял участие, был организован на очень высоком уровне.

Об этом İdman.biz заявил Ахмет Думан, завоевавший в Баку титул чемпиона мира среди военных борцов вольного стиля.

После победы над азербайджанским спортсменом Джейхуном Аллахвердиевым в финальном поединке весовой категории до 61 кг на чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих, турецкий спортсмен обошел ковер с флагами Азербайджана и Турции. В спортивном центре «Серхедчи» это было встречено аплодисментами.

По словам Думана, он всегда будет с гордостью вспоминать эти моменты: "Братство Азербайджана и Турции будет жить всегда. Мы два государства, одна нация. Нас здесь приняли очень хорошо. Мой соперник, азербайджанский борец Джейхун Аллахвердиев, был очень силен. В целом чемпионат получился напряженным и интересным. Я закончил турнир с золотой медалью. Я очень рад этому».

Отметим, что в чемпионате мира соревновались 222 борца из 18 стран.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

Новости по теме

В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира среди военнослужащих - ФОТО
2 Декабря 18:13
Борьба

В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира среди военнослужащих - ФОТО

В спорткомплексе «Серхедчи» состоялась церемония закрытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала второй на ЧМ
2 Декабря 17:50
Борьба

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала второй на ЧМ

Cборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место в командном зачете 36-го чемпионата мира среди военнослужащих, завершившегося в Баку
11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ
2 Декабря 15:53
Борьба

11 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых наград Азербайджана на ЧМ

В Баку завершился 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих
ЧМ в Баку: Азербайджанские борцы греко-римского стиля выиграли еще три медали - ФОТО
2 Декабря 15:45
Борьба

ЧМ в Баку: Азербайджанские борцы греко-римского стиля выиграли еще три медали - ФОТО

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила выступление на чемпионате мира среди военнослужащих в Баку
Хетаг Газюмов: "Поэтому я полностью доверил команду Гасанову"
1 Декабря 19:08
Борьба

Хетаг Газюмов: "Поэтому я полностью доверил команду Гасанову"

"Джабраил - профессионал и знает, как подготовить команду к важным соревнованиям"
Жаля Алиева стала чемпионкой мира, Биргюль Солтанова заняла 3-е место
1 Декабря 16:31
Борьба

Жаля Алиева стала чемпионкой мира, Биргюль Солтанова заняла 3-е место

Женская сборная Азербайджана по вольной борьбе завершила выступление на чемпионате мира среди военнослужащих в Баку

Самое читаемое

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"
1 Декабря 09:00
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Голы на последних минутах - это средство для роста команды"

"Если смотреть на ход игры, то мы добились успешного результата"
Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО
30 Ноября 18:54
Борьба

Сборная Азербайджана стала чемпионом мира по вольной борьбе - ФОТО

Наши борцы, завоевавшие 5 золотых и 1 серебряную медали, превзошли всех своих соперников
Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО
2 Декабря 11:41
Дзюдо

Гейдаров победил Хашимото и выиграл "Большой шлем" в Токио - ВИДЕО

Таким образом, по итогам первого дня турнира в активе нашей команды две награды
Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО
1 Декабря 16:25
Дзюдо

Ильхам Закиев выступит на Гран-При в Токио - ФОТО

Прославленный паралимпиец посетил всемирно известный центр "Кодокан", в котором расположен и музей Международной федерации дзюдо