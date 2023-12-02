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В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира среди военнослужащих - ФОТО

Борьба
Новости
2 Декабря 2023 18:13
В Баку прошла церемония закрытия чемпионата мира среди военнослужащих - ФОТО

В спорткомплексе «Серхедчи» состоялась церемония закрытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает İdman.biz, вице-президент Международного Совета Военного спорта Европы Дирк Шведе в ходе заключительного выступления заявил, что мундиаль прошел на высоком уровне. Он подчеркнул, что Азербайджан развивается во всех сферах, включая спорт: "Я высоко ценю организацию соревнований. У спортсменов были все условия, и чемпионат прошел в прекрасной атмосфере. Мы стали свидетелями не только борьбы на ковре, но и дружбы». Шведе также поздравил победителей ЧМ и поблагодарил организаторов.

Затем представители Оргкомитета Эльнур Габибов, Эльшан Мирзоев и Фирдовси Умудов были награждены медалями Международного совета военного спорта. А заместитель начальника Государственной пограничной службы Аббас Халилов удостоился ордена этой организации.

Халилов подчеркнул, что благодаря заботе президента Азербайджана Ильхама Алиева о спорте, в Азербайджане успешно проводятся многие международные соревнования: «Тот факт, что чемпионат мира совпал со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, имеет для нас особое значение. Спорт сочетает в себе символы мира и дружбы. Азербайджан известен в мире как спортивная страна».

Халилов также поблагодарил Министерство молодежи и спорта и Федерацию борьбы Азербайджана за организацию мундиаля.
Следует отметить, что сборная Азербайджана завоевала на ЧМ 21 награду.

Банучичек Гусейнли
İdman.biz

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