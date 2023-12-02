Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе стала второй на ЧМ

Cборная Азербайджана по греко-римской борьбе заняла второе место в командном зачете 36-го чемпионата мира среди военнослужащих, завершившегося в Баку.

Как сообщает İdman.biz, в активе наших «классиков» 4 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Первое место заняла Россия, а на третьем - Иран.

Отметим, что в составе у «классиков» чемпионами стали Нихад Гулузаде (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг). А Азад Алиев (82 кг), Гурбан Гурбанов (77 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг) примерили бронзу.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz