ЧМ в Баку: Азербайджанские борцы греко-римского стиля выиграли еще три медали - ФОТО

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила выступление на чемпионате мира среди военнослужащих в Баку.

Как передает İdman.biz, последнюю награду для команды завоевал Лачин Велиев (87 кг), выигравший серебро. В финале он уступил иранцу Насеру Ализадейе.

Таким образом, в заключительный день ЧМ хозяева ковра выиграли три медали и довели количество своих наград до восьми.

Ранее чемпионами стали Нихад Гулузаде (60 кг), Зия Бабашов (63 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг). А Азад Алиев (82 кг), Гурбан Гурбанов (77 кг) и Фарид Садыхлы (55 кг) примерили бронзу.

----------

14:25

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завоевала одну золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих в Баку.

Как передает İdman.biz, победу одержал Нихад Гулузаде (60 кг), который в финале нанес поражение Миладу Резе Неджаду.

До того титул бронзу выиграл Гурбан Гурбанов (77 кг).

На счету азербайджанских борцов по итогам трех дней соревнований 10 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых наград.

--------

14:11

Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбанов (77 кг) стал бронзовым призером чемпионата мира среди военнослужащих в Баку.

Как сообщает İdman.biz xəbər verir ki, в схватке за бронзу он одержал победу над россиянином Александром Бабумара.

На счету азербайджанских борцов по итогам трех дней соревнований 10 золотых, 2 серебряные и 6 бронзовых наград.