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Хетаг Газюмов: "Поэтому я полностью доверил команду Гасанову"

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1 Декабря 2023 19:08
Хетаг Газюмов: "Поэтому я полностью доверил команду Гасанову"

"Прежде всего, хотелось бы отметить Джабраила Гасанова и поблагодарить его за качественную работу со сборной на этом чемпионате мира".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Хетаг Газюмов.

Тренер оценил выступление нашей сборной на чемпионате мира среди военнослужащих, проходящем в Баку. Он отметил, что работа тренера Джабраила Гасанова была очень важна для того, чтобы наша сборная заняла первое место в командном зачете: "Он является капитаном Госпогранслужбы, и поэтому я полностью доверил ему команду. Он прекрасно подготовил команду к чемпионату мира. Джабраил - профессионал и знает, как подготовить команду к важным соревнованиям. Хотел бы отметить опытного Гаджи Алиева и молодых спортсменов, ставших чемпионами. Они все были великолепны. Я уверен, что тренерский штаб под руководством Гасанова сделал все, что мог».

Он также особо отметил роль Федерации борьбы Азербайджана в том, что за те 9 месяцев, что он был главным тренером, команда сделала все, чтобы выступить на высоком уровне: "Я благодарю руководство федерации за организацию всех международных сборов, которые мы провели».

Отметим, что золото на чемпионате мира завоевали Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг), Орхан Аббасов (79 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг). Джейхун Аллахвердиев (61 кг) завоевал серебро, Фарид Джаббаров (86 кг) - бронзу.

İdman.biz

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