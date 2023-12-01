Чемпионат мира: 7 азербайджанских борцов проведут свои поединки

В Баку продолжается 36-ой чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

İdman.biz сообщает, что в третий день мундиаля, который проходит в спортивном комплексе "Серхедчи", к соревнованиям присоединятся еще 7 борцов сборной Азербайджана.

В соревнованиях по греко-римской борьбе выступят Фарид Садыхлы (55 кг), Зия Бабашов (63 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Азад Алиев (82 кг) и Мурад Ахмадиев (97 кг).

Среди женщин проведут свои поединки Жаля Алиева (57 кг) и Биргюль Солтанова (62 кг).

Отметим, что наша сборная за первые 2 дня завоевала 6 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали. Турнир продлится до 3 декабря.

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