Радость победы турецкого борца с флагами Азербайджана и Турции - ФОТО

Интересные моменты в очередной раз были пережиты на проходящем в Баку 36-м чемпионате мира среди военных борцов.

Как сообщает İdman.biz, на этот раз турецкий борец Ахмет Думан отметил чемпионство с флагами Азербайджана и Турции.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 61 кг, в решающем поединке победил члена нашей сборной Джейхуна Аллахвердиева. Думан разделил радость победы с флагами Азербайджана и Турции.

Отметим, что днем ​​ранее аналогично поступил и победивший Ибрагим Юсубов (92 кг).

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