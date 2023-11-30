30 Ноября 2023
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Гаджи Алиев: "Свою победу я посвящаю шехидам Карабахской войны"

Борьба
Новости
30 Ноября 2023 13:31
Гаджи Алиев: "Свою победу я посвящаю шехидам Карабахской войны"

"Я очень рад, что завоевал золотую медаль на 36-ом чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих, который проходит в Баку. Я благодарен всем за то, что они поддерживают меня всем сердцем”.

İdman.biz сообщает, что этими словами поделился в своем аккаунте в социальной сети Гаджи Алиев (70 кг), завоевавший золотую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих в Баку.

Трехкратный чемпион мира заявил, что рад добавить эту награду в свою копилку медалей: "Выражаю благодарность всем, кто участвовал в проведении этого соревнования, и в первую очередь начальнику нашей службы генерал-полковнику Эльчину Гулиеву. Еще раз от всей души благодарю нашего Президента Ильхама Алиева за условия, созданные для нашего спорта и спортсменов. Эту прекрасную победу я посвящаю памяти наших шехидов. Да здравствует Азербайджан".

Отметим, что в финале Гаджи Алиева победил иранского соперника.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

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