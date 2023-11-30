Чемпионат мира: к борьбе присоединятся 7 азербайджанских борцов

В Баку продолжается 36-й чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает İdman.biz, во второй день чемпионата мира, который проходит в спортивном центре «Серхедчи», на ковер выйдут 7 членов сборной Азербайджана.

Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Орхан Аббасов (79 кг), Фарид Джаббаров (86 кг), Зафар Алиев (97 кг) и Рахид Гамидли (125 кг) испытают свои силы в соревнованиях мужчин-вольников.

Гюльтекин Ширинова (53 кг) и Рузанна Мамедова (59 кг) присоединятся к чемпионату мира среди женщин.

Отметим, что сборная Азербайджана завершила первый день чемпионата с 4 золотыми, 1 серебряной и 1 бронзовой медалями. Али Рагимзаде (65 кг), Гаджи Алиев (70 кг), Туран Байрамов (74 кг) и Ибрагим Юсубов (92 кг) завоевали золотые медали чемпионата мира.

Эльнура Мамедова (52 кг) заняла второе место, а Наргиз Самедова (50 кг) - третье.

Соревнования продлятся до 3 декабря.

İdman.biz